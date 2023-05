IMAGO / Newspix Na zdjęciu: Lukas Podolski

Lukas Podolski przedłużył kontrakt z Górnikiem

Teraz do tego samego namawia trenera Jana Urbana

Napastnik w humorystyczny sposób odniósł się do przyszłości szkoleniowca

Podolski bohaterem Górnika w meczu z Pogonią

Lukas Podolski kilka dni temu przedłużył kontrakt z Górnikiem Zabrze o kolejne dwa lata, do czerwca 2025 roku. Napastnik odegrał kluczową rolę w sobotnim meczu zabrzan z Pogonią Szczecin, gdy najpierw wywalczył rzut karny, a następnie zdobył zwycięskiego gola w doliczonym czasie gry.

Po końcowym gwizdku Podolski w rozmowie z Rafałem Musiołem skomentował przyszłość Jana Urbana. Wciąż nie ma pewności, czy trener Górnika zostanie w klubie na kolejny sezon.

– Jak ja podpisałem na dwa lata, to niech on zrobi to samo. Ale po takiej serii trzeba mu pewnie dać więcej pieniędzy. Chyba ktoś z klubu musi pojechać do banku, albo znaleźć kogoś kto zrobi tam skok. Oczywiście z tym ostatnim to żart – przyznał Podolski.

Górnik notuje obecnie sześciu wygranych z rzędu w PKO Ekstraklasie. Zabrzanie kilka tygodni temu byli w strefie spadkowej, a obecnie zajmują szóste miejsce w lidze.

