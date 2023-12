Lukas Podolski uderzył w mediach społecznościowych we władze Górnika Zabrze. Opublikował zdjęcia, które ukazują fatalne warunki dla młodych piłkarzy z akademii.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Lukas Podolski

Lukas Podolski po raz kolejny uderzył we władze Górnika Zabrze

38-latek opublikował zdjęcia, które ukazują zaniedbane pomieszczenia dla młodych piłkarzy

Były reprezentant Niemiec domaga się dużych zmian w klubie i sposobie jego funkcjonowania

Podolski ujawnia kulisy

Lukas Podolski w 2021 roku dołączył do Górnika Zabrze, realizując tym samym swoją obietnicę sprzed lat. 38-latek nigdy nie ukrywał ogromnego przywiązania do tego klubu, pokazując przy tym, że bardzo zależy mu na odpowiednim rozwoju. Pomaga nie tylko drużynie, bowiem chce również wpłynąć na wyeliminowanie braków i problemów, które napotkał w Zabrzu.

Obecnie Górnik należy do miasta, który nie przeznacza odpowiednich funduszy, mogących poprawić stan klubu. Kibice domagają się, aby trafił on w ręce prywatnego inwestora, na co w tej chwili się nie zanosi.

Stacja CANAL+ Sport nakręciła program “Witaj w akademii” z udziałem Korony Kielce, w którym odkryto kulisy funkcjonowania klubu w tej dziedzinie. Wpis w mediach społecznościowych skomentował Podolski, publikując zdjęcia pomieszczeń, w których trenują i przebywają młodzi zawodnicy Górnika Zabrze. Pokazał tym samym, jak klub zaniedbał tę kwestię.

Hej @CANALPLUS_SPORT zapraszam do Zabrza. Pokażemy wam jak wygląda Akademia to trzeba zobaczyć 🫣🤔 https://t.co/9fOXAIStpN pic.twitter.com/H0CWRdT9P6 — Lukas-Podolski.com (@Podolski10) December 28, 2023

Zobacz również: Davies opuści Bayern? Może go zastąpić wielkie nazwisko