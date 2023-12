Davies opuści Bayern? Może go zastąpić wielkie nazwisko

fot. Imago/ABACAPRESS Na zdjęciu: Theo Hernandez

Alphonso Davies jest kuszony przez Real Madryt i może opuścić Monachium

Bayern przygotowuje się do ewentualnego rozstania z Kanadyjczykiem

Jego następcą na Allianz Arena mógłby zostać Theo Hernandez

Bayern przygotowuje się do transferu

Przyszłość Alphonso Daviesa jest jeszcze nieznana. Bayern Monachium intensywnie pracuje nad kontynuowaniem współpracy z lewym obrońcą, natomiast na horyzoncie pojawił się Real Madryt, który również pragnie mieć go w swoich szeregach. Bawarczycy oferują Kanadyjczykowi większe pieniądze, lecz jego marzeniem od dawna była gra w ekipie Królewskich. Do ostatecznej decyzji jeszcze nie doszło, a mistrzowie Niemiec przygotowują się do ewentualnego rozstania ze swoim piłkarzem.

Jeśli Davies przystanie na ofertę Realu Madryt i po sezonie opuści Monachium, Bayern ruszy po Theo Hernandeza, który jest absolutną gwiazdą Milanu. Choć ekipa z San Siro będzie próbowała zrobić wszystko, aby zatrzymać reprezentanta Francji u siebie, w przeszłości pokazała już, że za odpowiednią kwotę sprzeda nawet swoich najważniejszych graczy. Minionego lata stało się tak z Sandro Tonalim, który dołączył do Newcastle United, choć potężnie sprzeciwiali się temu kibice Rossonerich.

