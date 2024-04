Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Lukas Podolski

Lukas Podolski spełnił obietnicę i dołączył do Górnika Zabrze

Były reprezentant Niemiec miał szansę wrócić do FC Koln

Pomysł Steffena Baumgarta nie spodobał się władzom klubu

Lukas Podolski latem 2021 roku po rozstanie z tureckim Antalyasporem spełnił obietnicę daną kibicom i został piłkarzem Górnika Zabrze. Niemiec w na Górnym Śląsku gra już trzeci sezon, a jego przygoda z klubem przebiega w mieszanej atmosferze.

Ciekawymi informacjami na temat byłego reprezentanta Niemiec podzielił się Mateusz Borek z Kanału Sportowego w programie “Tylko Sport”. Dziennikarz poinformował, że Podolski miał szanse wrócić do klubu, w którym wychował się piłkarsko, czyli FC Koln.

– Były rozmowy na linii Steffen Baumgart ówczesny trener FC Koln, bo dziś opiekuje się już HSV Hamburg. Tam nie idzie mu za dobrze, ale wracając do Poldiego trener chciał go w FC Koln jako motywatora, faceta, który będzie miał wielki posłuch w szatni, relacje z kibicami, od czasu do czasu wejdzie na kwadrans w Bundeslidze. Natomiast nie do końca podobał się ten pomysł ludziom wyżej postawionym niż trener – powiedział Mateusz Borek w programi “Tylko Sport” w Kanale Sportowym.

Lukas Podolski w tym sezonie zagrał w 20 meczach Ekstraklasy, w których strzelił 3 bramki i zaliczył 3 asysty. Kontrakt z Górnikiem wygasa w czerwcu 2025 roku.