Obrońca Legii Warszawa doznał poważnej kontuzji kolana podczas zmagań reprezentacyjnych. Mowa o Joelu Abu Hannie, który w starciu Izraela z Mołdawią zszedł z murawy przed regulaminowym czasem gry.

Do listy nieobecnych w kadrze Legii Warszawa dołączył Joel Abu Hanna

Czesław Michniewicz nie będzie mógł również skorzystać z usług Mahira Emerliego w starciu z Lechem Poznań

Problemy kadrowe Legii przed meczem z Lechem

Kilka dni temu jeden z kluczowych postaci w układance Czesława Michniewicza został zarażony koranowirusem. Z tego powodu Mahir Emerli nie będzie mógł wystąpić w hicie 11. kolejki PKO Ekstraklasy. Azer jest obecnie najlepszym strzelcem zespołu, mając na koncie 10 goli w 19 występach.

Dodatkowo od dłuższego czasu poza dyspozycją szkoleniowca pozostaje Bartosz Kapustka, z kolei listę nieobecnych uzupełnia jeszcze Artur Boruc oraz Mattias Johansson.

Okazuje się, że to nie koniec złych wieści z obozu Wojskowych. Na przynajmniej osiem tygodni wypadł również Joel Abu Hanna. Obrońca nie był pierwszym wyborem szkoleniowca, ale uzbierał już cztery występy w wyjściowym składzie podczas zmagań na polskich boiskach. Izraelczyk uszkodził więzadła boczne w kolanie, przez co czeka go teraz długa rehabilitacja.

W niedzielę dojdzie do pojedynku dwóch wielkich marek z PKO Ekstraklasy. Na Łazienkowskiej Legia zmierzy się z Lechem Poznań. Kolejorz wciąż jest liderem tabeli, natomiast Wojskowi zajmują odległą 15. lokatę. Na niekorzyść gospodarzy działa fakt, że od dwóch kolejek nie potrafią przechylić szali zwycięstwa na własną korzyść.

Legia Warszawa Lech Poznań 2.55 3.35 3.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14. października 2021 19:13 .

Przeczytaj również: Fani Legii Warszawa nie wejdą na stadion Napoli

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin