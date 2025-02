Piękny gest Podolskiego. Kolejny raz wsparł Akademię Górnika Zabrze [NASZ NEWS]

Lukas Podolski wielokrotnie, na różne sposoby, wspierał Górnika Zabrze. Często pomoc była kierowana do akademii klubu, bo to jego oczkło w głowie. Teraz, jak się dowiadujemy, młodzi piłkarze z Zabrza znów otrzymali pomoc od 130-krotnego reprezentanta Niemiec.

ZUMA Press Inc/ Alamy Na zdjęciu: Lukas Podolski

Poldi zapłacił za obóz

Akademia Górnika Zabrze to coś, na czym bardzo zależy Lukasowi Podolskiemu. Mistrz świata z 2014 roku już nieraz okazywał wsparcie tej instytucji, podkreślając, że to przyszłość klubu i że należy o akademię dbać jak najbardziej się da. Wcześniej Podolski pomógł w zakupie nowego autokaru dla młodych piłkarzy, bo stary, delikatnie mówiąc, pozostawiał już wiele do życzenia.

Innym razem trzeci najlepszy strzelec w historii reprezentacji Niemiec zakupił oświetlenie do jednego z boisk, w momencie, gdy stare odmówiło już posłuszeństwa. Pomógł też w remoncie bursy akademii (koszt wyniósł 100 tysięcy euro). Jego firma Mangal jest też jednym ze sponsorów. A teraz mamy do czynienia z kolejną inicjatywą. Na portalu X pojawił się filmik z tureckiej Antalyi, na którym młodzi zawodnicy dziękują Podolskiemu za to, że mogą spędzać obóz w doskonałych warunkach.

O co chodzi? Z informacji goal.pl wynika, że Podolski po prostu sfinansował zgrupowanie drużyn U16 i U17. Dzięki temu młodzi zawodnicy Górnika mogli się poczuć jak ligowcy, których większość też spędzała zimę właśnie w Turcji.