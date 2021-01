Piątkowski trafi do giganta? Raków może zarobić sporo pieniędzy

Jak donosi Krzysztof Stanowski z portalu Weszło!, Kamil Piątkowski może zmienić Raków Częstochowa na AC Milan. W środę ma dojść do spotkania stron.

Wiele wskazuje na to, że środkowy obrońca Rakowa Częstochowa jeszcze zimą zmieni polską Ekstraklasę na Serie A. Kamilem Piątkowskim mocno zainteresowany jest AC Milan. O tych negocjacjach na swoim koncie twitterowym napisał właściciel grupy Weszło oraz współwłaściciel Kanału Sportowego, Krzysztof Stanowski.

W środę kluczowe spotkanie. Jeśli wtedy transfer nie zostanie klepnięty, dopuszczone do rozmów zostaną inne zainteresowane kluby. — Krzysztof Stanowski (@K_Stanowski) January 25, 2021

Sprawdzony kierunek

Choć Raków Częstochowa nieraz podkreślał, że nie musi sprzedawać swoich piłkarzy, wydaje się, że kwota zaproponowana przez liderów Serie A przekona ich do sfinalizowania transakcji. Nie jest to pierwszy raz, gdy Kamila Piątkowskiego łączy się z przenosinami do Włoch. Jeszcze w grudniu sugerowano, że zdolny środkowy obrońca może przenieść się do Udinese Calcio. Wówczas temat transferu upadł. Teraz, jednakże, zainteresowany klub jest znacznie większy, co może wpłynąć na chęci Piątkowskiego do odejścia. Włochy to ostatnio popularny kierunek dla utalentowanych polskich ligowców. W obecnym sezonie świetnie radzi sobie choćby Sebastian Walukiewicz. 20-latek wystąpił już w 18 spotkaniach Cagliari i zbiera pozytywne opinie.

Kamil Piątkowski ma tyle samo lat, co Walukiewicz i występuje na tej samej pozycji. Być może to dla niego idealny moment, by spróbować się w jednej z czołowych lig europejskich. Ten transfer byłby potwierdzeniem dającej efekty filozofii klubu z Częstochowy. Przypomnijmy, że stoper, za którego Milan ma oferować 5 milionów euro, trafił do Rakowa za darmo. W tym sezonie Piątkowski wystąpił w 16 spotkaniach wicelidera Ekstraklasy.