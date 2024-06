Piast Gliwice w dużych tarapatach. “To martwi”

fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Piasta Gliwice

Piast Gliwice z zadłużeniem klubu. Dla władz miasta to temat zagadka

Piast Gliwice to jedna z tych ekip w PKO Ekstraklasie, która wydawała się, że ma stabilne fundamenty finansowe. Niektórzy jednak przekonywali, że w momencie, gdy klub zdecydował się na wynajęcie stadionu Ruchowi Chorzów, był to sygnał, że w kasie Niebiesko-czerwonych mogą być pustki. Nikt tego publicznie nie udowodnił, ale niepokojące sygnały uderzały coraz intensywniej.

Tajemnicą poliszynela jest, że gdy finalnie nie doszedł do skutku transfer do jednej z ekip z Norwegii z udziałem Ariela Mosóra, przyjęto to w klubie z ulicy z Okrzei z dużym rozczarowaniem. Taki ruch mógł zapewnić solidny zastrzyk pieniędzy Piastowi. Zawodnik nie był jednak entuzjastą pomysłu z grą w klubie ze Skandynawii i temat upadł.

Niepokój w gliwickim magistracie

Tymczasem w poniedziałek 10 czerwca odbył się briefing prasowy z udziałem prezydent Gliwic – Katarzyny Kuczyńskiej-Budki. Zrelacjonował go Dziennik Zachodni. Przedstawicielka władz miasta Gliwice wprost przekazała, że Rada Nadzorcza Piasta nie informowała miasta o kłopotach klubu. Jednocześnie w szeregach Niebiesko-czerwonych ma dojść do dużych zmian..

– Jako większościowi akcjonariusze, jesteśmy przekonani, że bez takich zmian nie ma szans, żeby sytuacja finansowa klubu została ustabilizowana, a na dziś na pewno taka nie jest – powiedziała Katarzyna Kuczyńska-Budka cytowana przez DziennikZachodni.pl.

– My jako właściciel Piasta możemy mówić tylko o tym, co dzieje się w Radzie Nadzorczej, wszystkie pozostałe kwestie siłą rzeczy są odłożone w czasie. Zaczynając od zmian w Radzie Nadzorczej, chcemy, by docelowo klub wyszedł na prostą – uzupełniła prezydent Gliwic.

Ciekawe jest natomiast to, że na dzisiaj przedstawiciele władz miasta nie mają informacji, jak poważne jest zadłużenie Piasta. Na ten temat też kilka słów zostało wypowiedzianych. – Nie mamy dokładnych danych, co nas zresztą martwi, ale wiemy, że zadłużenie klubu znacznie przekracza kwoty, o jakich mówiono publicznie – rzekła Kuczyńska-Budka. Dziennik Zachodni przekazał, że to może być mowa o kwocie 13,5 miliona zlotych.

Dziennik Zachodni poinformował też, że w Piaście powołana została nowa Rada Nadzorcza. W jej skład wszedł między innymi Jarosław Szymczyk, który w mediach zasłynął z bycia komendantem głównym Policji. 54-latek w grudniu 2022 roku był sam w gabinecie, gdy eksplodował granatnik. Szymczyk miał dostać go w trakcie wizyty na Ukrainie.

