"To są najemnicy, ja ich tak nazywam" - mówił na antenie Kanału Sportowego, w kontekście piłkarzy Lechii Gdańsk Sławomir Peszko. Były reprezentant Polski uważa, że to piłkarze są głównie winni spadku Lechii.

PressFocus Na zdjęciu: Sławomir Peszko

Sławomir Peszko nie gryzł się w język na temat piłkarzy Lechii Gdańsk

Zdaniem byłego reprezentanta Polski wielu z nich to najemnicy

Klub z Gdańska spadł już z PKO Ekstraklasy

Peszko ostro o piłkarzach Lechii

Obecny sezon w wykonaniu Lechii Gdańsk był i jest więcej niż słaby. Drużyna nie potrafi podjąć wyrównanej rywalizacji z wieloma drużynami w lidze, do tego ma problemy zarówno w defensywie, jak i ofensywie. Poza tym liczne zmiany trenerów i zawirowania w klubowych gabinetach spowodowały, że Lechia po sezonie opuści Ekstraklasę na rzecz Fortuna. 1. ligi. Na ten temat i jakości kadry wypowiedział się Sławomir Peszko, były piłkarz klubu z Gdańska.

– To są najemnicy, ja ich tak nazywam, którzy przyszli, jak Tobers, Haydary, który najpierw gra w Lechii, a później przechodzi do Arki i dla niego to bez znaczenia, gdzie gra. Czy Clemens, który przyszedł z Niemiec i już go nie ma, ale też jest odpowiedzialny za ten spadek – stwierdził na antenie “Kanału Sportowego” Peszko.

– Klub od jakiegoś czasu borykał się z problemami wewnątrz drużyny i zarządu. Wieczne zmiany. Kilka nietrafionych transferów. Wieczne problemy finansowe dla piłkarzy i klub nie widzi w tym kłopotu – dodał były gracz Lechii i reprezentacji Polski.

