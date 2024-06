Papszun zatrudnił nowego trenera w sztabie. Poprzedni wyleciał z Rakowa

Marek Papszun po powrocie do Rakowa Częstochowa wziął się za zmiany w sztabie szkoleniowym. Jak informuje portal Meczyki.pl, z klubu odszedł trener-analityk Łukasz Nadolik.

Maciej Gillert / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Bartłomiej Babiarz zastąpi Łukasza Nadolika w sztabie Rakowa

Marek Papszun mimo wielu informacji o zainteresowaniu zagranicznych klubów oraz reprezentacji zdecydował się wrócić do Rakowa Częstochowa. W klubie zastąpi na stanowisku trenera Dawida Szwargę, który wróci do pracy w roli asystenta. To jednak niejedyne zmiany w sztabie szkoleniowym Medalików. Nowy-stary szkoleniowiec zdecydował się na wymianę jednego z analityków.

Jak przekazał Dawid Dobrasz z portalu Meczyki.pl, pracę w Rakowie stracił Łukasz Nadolik. Według informacji dziennikarza Marek Papszun był niezadowolony z dotychczasowej pracy analityka. W jego miejsce zatrudniony został Bartłomiej Babiarz. Nowy członek sztabu Medalików wcześniej zatrudniony był na podobnym stanowisku w Warcie Poznań. 35-latek ma za sobą również doświadczenie z boiska, bowiem przez wiele lat występował w lidze polskiej w barwach m.in. Ruchu Chorzów, Zagłębia Sosnowiec czy GKS-u Tychy. Na swoim koncie ma także krótką przygodę z zagranicznym futbolem. W latach 2017-2018 był piłkarzem greckiego Apollonu Smyrnis.

Raków w ubiegłym sezonie występował w rozgrywkach Ligi Europy, gdzie zakończył grę w fazie grupowej. W Ekstraklasie natomiast ukończył ligę na odległym 7. miejscu, przez co nie zagra w przyszłej edycji europejskich pucharów.

Na ten moment do klubu dołączył jeden nowy zawodnik. Do środka pola sprowadzony został Vasilios Sourlis. Zaś z drużyną pożegnało się dwóch kluczowych piłkarzy Vladan Kovacević i Giannis Papanikolaou.