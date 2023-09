Legia Warszawa - Widzew Łódź to do przerwy mecz bramkarzy. Golkiperzy obu drużyn zaimponowali kibicom i zaliczyli po asyście w polskim klasyku.

IMAGO/PIOTR KUCZA/FOTOPYK Na zdjęciu: Kacper Tobiasz

Legia kontra Widzew to rywalizacja, która elektryzuje kibiców w naszym kraju. Dwie wielkie polskie marki stanęły naprzeciw siebie w niedzielnym meczu siódmej kolejki Ekstraklasy. Spotkanie obfitowało w emocje i zaskakujące wydarzenia.

Jako pierwsza gola strzeliła Legia. Prowadzenie objęła już w piątej minucie. Do siatki trafił Ernest Muci, który wbiegł w pole karne i w sytuacji sam na sam z bramkarzem przymierzył pewnie w prawy róg. Muciemu asystował Kacper Tobiasz.

JEST GOL DLA LEGII! Ernest Muci wykorzystał gapiostwo obrońców @RTS_Widzew_Lodz i dał prowadzenie gospodarzom ⚽



📺 Mecz możecie oglądać w CANAL+ online: https://t.co/Dacm2GZGSl pic.twitter.com/o10GPCJc01 — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) September 3, 2023

Golkiper Widzewa nie chciał być gorszy od swojego odpowiednika w Legii. Henrich Ravas również popisał się doskonałym długim podaniem do Jordiego Sancheza. Hiszpan doprowadził do wyniku 1:1, który utrzymał się do przerwy.