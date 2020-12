Numer jeden Wisły na dłużej w klubie

Wisła Kraków poinformowała w środę o przedłużeniu kontraktu z Mateuszem Lisem. 23-letni bramkarz pozostanie w zespole Białej Gwiazdy do końca czerwca 2022 roku.

Dotychczasowa umowa młodego golkipera obowiązywała tylko do 30 czerwca 2021 roku. Wisła miała jednak prawo do skorzystania z opcji przedłużenia jej o kolejnych 12 miesięcy, na co teraz się zdecydowała.

Urodzony w Żarach zawodnik do Wisły dołączył w lipcu 2018 roku na zasadzie definitywnego transferu z Lecha Poznań. W sezonie 2018/19 był pierwszym bramkarzem zespołu, rozgrywając 35 spotkań na boiskach PKO Ekstraklasy.

Podczas drugiego roku pobytu w Krakowie musiał ustąpić miejsca w bramce Michałowi Buchalikowi, przez co w całym sezonie zdołał wystąpić w zaledwie sześciu ligowych spotkaniach. Miejsce w podstawowym składzie odzyskał na początku sezonie 2020/21, rozgrywając jesienią 12 meczów.

Przed przenosinami do Wisły bronił również barw takich zespół jak Miedź Legnica, Podbeskidzie Biesko-Biała czy Raków Częstochowa. Do wszystkich tych drużyn był wypożyczany z Kolejorza.

Rozpoczęcie przygotowań Wisły do rundy wiosennej zaplanowane jest na 4 stycznia. Drużyna prowadzona przez Petera Hyballę przez cały okres będzie trenować na własnych obiektach treningowych w Myślenicach. Pierwszy ligowy mecz po zimowej przerwie rozegra 31 stycznia, a jej rywalem będzie Piast Gliwice.



