Nie żyje Janusz Filipiak. Były prezes Cracovii miał 71 lat

Janusz Filipiak zmarł w wieku 71 lat

Były prezes Cracovii i Comarchu był w stanie śpiączki

30 września miał zawał serca

Niestety 17 grudnia Comarch, którego Janusz Filipiak był współzałożycielem, przekazał smutne wieści o śmierci profesora.

– Z głębokim smutkiem informujemy o śmierci Prof. Janusza Filipiaka, współzałożyciela Comarchu, wybitnego polskiego uczonego, przedsiębiorcy i pasjonata piłki nożnej. Ubolewamy nad stratą tej bardzo szczególnej postaci, wyjątkowego umysłu i wizjonera, który w niepowtarzalny sposób zasłużył się dla rozwoju polskiego przemysłu informatycznego – przekazał Comarch.

W sobotę 30 września przed meczem z ŁKS-em prezes Janusz Filipiak trafił do szpitala w stanie krytycznym. Profesor miał zawał serca i od tamtej pory był w stanie śpiączki.

Nowym sternikiem Cracovii została żona właściciela – Elżbieta Filipiak. Rada Nadzorcza delegowała ją do roli prezesa co najmniej do 6 lutego 2024 r.