Krzysztof Kubica oficjalnie został nowym graczem Motoru Lubin. Pomocnik dołącza do beniaminka na zasadzie rocznego wypożyczenia z Benevento Calcio z opcją wykupu.

PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Stolarski

Kubica oficjalnie w Motorze

Motor Lublin to drugi zespół minionego sezonu Betclic 1. ligi, który zapewnił sobie awans do PKO Ekstraklasy. Ekipa z Lubelszczyzny wywalczyła sobie prawo gry w elicie po 32 latach nieobecności na najwyższym ligowym szczeblu w Polsce i od razu ma spore ambicje. Prezes Jakubas tuż po awansie zapowiadał spore wzmocnienia i okazuje się, że słowa dotrzymał.

Dotychczas lublinianie potwierdzili pozyskanie Marka Bartos, który był bliski wyjazdu na Euro 2024 z kadrą Słowacji. Teraz z kolei beniaminek Ekstraklasy oficjalnie potwierdził, że nowym zawodnikiem drużyny został Krzysztof Kubica. 24-letni środkowy pomocnik ostatnio był związany z ekipą Benevento. Klub z Włoch wykupił go za około milion euro z Górnika Zabrze kilka lat temu. W minionym sezonie rozegrał jednak tylko 12 spotkań.

Kubica dołącza do zespół Motoru Lublin na zasadzie rocznego wypożyczenia z Benevento Calcio. Klub zapewnił sobie opcję wykupu i podpisania z zawodnikiem umowy na kolejne 3 lata.

– Jestem podekscytowany nowym, zbliżającym się sezonem. Śledziłem wiosenną rundę Motoru. Fajnie, że tę drużynę cechuje waleczność do ostatniej minuty. Myślę, że taki styl mi odpowiada. Jestem wychowany tak, by walczyć do końca i wygrywać mecze – powiedział piłkarz w rozmowie z oficjalną stroną Motoru Lublin.

