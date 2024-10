Irek Wnuk / PressFocus Na zdjęciu: Motor Lublin - Śląsk Wrocław

Motor traci bramkarza

Spotkanie Lech Poznań – Motor Lublin zamykało sobotnią odsłonę 11. kolejki PKO BP Ekstraklasy. W kadrze meczowej gości na ten pojedynek zabrakło Ivana Brkicia. W miejsce podstawowego golkipera beniaminka pojawił się Kacper Rosa, który w środę zaliczył 120 minut i konkurs rzutów karnych w pucharowym starciu z Unią Skierniewice.

Tuż przed rozpoczęciem pojedynku z Kolejorzem klub z Lublina zdradził powód absencji Brkicia:

– Na wczorajszym treningu Ivan Brkic doznał poważnej kontuzji kolana, która wyklucza go z gry na co najmniej kilka miesięcy. Nasz zawodnik jest już po badaniach i teraz czeka go operacja.

W tej chwili Motor dysponuje dwoma bramkarzami – Kacprem Rosą i 19-letnim Igorem Bartnikiem. Niewykluczone, że Brkić, który do tej pory nie opuścił ani jednego meczu, w tym sezonie już nie wróci do gry. Wszystko zależy od postępów w rehabilitacji. Spodziewany czas trwania pauzy Chorwata to przynajmniej sześć miesięcy.