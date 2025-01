Motor Lublin blisko ciekawego transferu. Pozostały tylko formalności

PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Stolarski

Motor dopina transfer obrońcy z Belgii

Motor Lublin w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze. Właściwie można powiedzieć, że zaskakująco dobrze. Beniaminek ligi nie ma kompleksów w starciu z mocniejszymi rywalami i potrafi radzić sobie w PKO Ekstraklasie. Po rundzie jesiennej mają oni na koncie 28 zdobytych punków co pozwala zajmować 7. miejsce w ligowej tabeli.

WIDEO: Podsumowanie rundy jesiennej – Motor Lublin

Są tacy, którzy uważają, że Motor Lublin może nawet włączyć się do walki o europejskie puchary, ale wydaje się, że realnym celem dla ekipy Mateusza Stolarskiego jest środek tabeli. Niemniej pomimo dobrych wyników, w zimie konieczne są wzmocnienia. Pierwsze zimowe transfery już się odbyły, a teraz o krok są kolejne. Jak poinformował na platformie X (dawniej Twitter) Sebastian Staszewski, bardzo blisko dołączenia do klubu jest Herve Matthys.

28-letni były młodzieżowy reprezentant Belgii ma przenieść się do Motoru Lublin za mniej niż 100 tys. euro. 28-latek to środkowy obrońca, który występuje w belgijskim Beerschot. W tym sezonie wystąpił w 12 spotkaniach i zdobył jedną bramkę oraz zanotował jedną asystę. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 750 tysięcy euro. W przeszłości Matthys reprezentował barwy młodzieżowych zespołów Anderlechtu, a dla seniorskiej ekipy wystąpił 14 razy.

