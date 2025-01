Sensacyjny transfer Bogusza coraz bliżej? Podajemy dokładne kwoty. Tyle chcą zapłacić Meksykanie

Associated Press /Alamy Na zdjęciu: Mateusz Bogusz

Od Chorzowa do stolicy Meksyku?

Mateusz Bogusz świetnie spisuje się w barwach Los Angeles FC i wielu wieszczyło jego rychły powrót do Europy. Z Meksyku zaczęły jednak napływać sensacyjne informacje łączące Polaka z Cruz Azul, jednym z największych klubów w historii tego kraju.



Kolejne dni tylko potwierdzały wcześniejsze informacje. Sprawa nabierała rozpędu i wygląda na to, że szanse finalizacji są naprawdę duże. Z informacji goal.pl wynika, że Bogusz doszedł do porozumienia w kwestii indywidualnego kontraktu. Jeśli umowa wejdzie w życie, to wychowanek Ruchu Chorzów zarobi dużo więcej niż jego obecna pensja w LA.

6,8 mln dolarów na stole

A co z wysokością samego transferu? Goal.pl badał sprawę w Meksyku. Z uzyskanych przez nas informacji wynika, że pierwsza oferta Cruz Azul wynosiła 6 milionów dolarów, ale została przez Amerykanów odrzucona. Jak jednak słyszymy, dziś Meksykanie wysłali drugą propozycję. Tym razem ma to być 6,8 mln dolarów. W środowisku Cruz Azul panuje optymizm, że ta druga oferta zostanie zaakceptowana.



Jeśli tak się stanie, to Bogusz przeniesie się do stolicy Meksyku. Co ciekawe, nie będzie pierwszym Polakiem, który zagra w tej lidze. Wiele lat temu zawodnikiem meksykańskiego klubu, CF Atlante, był sam Grzegorz Lato.