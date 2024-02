fot. Imago / Borys Gogulski / CYFRASPORT / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Mariusz Fornalczyk

W trakcie zimowego okna transferowego do Korony Kielce dołączył Mariusz Fornalczyk

Zawodnik opowiedział o zmianie barw klubowych w rozmowie z TVP Sport

Młodzieżowiec trafił pod skrzydła Kamila Kuzery z Pogoni Szczecin

Mariusz Fornalczyk o transferze do Korony Kielce

Mariusz Fornalczyk to 21-latek, który w styczniu dołączył do Korony Kielce. Zawodnik trafił do ekipy z Suzuki Arena na zasadzie transferu definitywnego. Związał się z nowym pracodawcą kontraktem do 2026 roku. Ostatnio piłkarz opowiedział o kulisach swojej przeprowadzki do ekipy z Kielc.

– Nie dostawałem w Pogoni wystarczającej dawki minut. To przełożyło się na wypożyczenie do Niecieczy. Jesień w Szczecinie upłynęła dla mnie pod znakiem “ogonów”. Dostawałem zazwyczaj 15-20 minut, by pokazać się na murawie. Myślę, że transfer do Kielc jest dobrym ruchem. Po czterech latach w tym samym klubie mogę zmienić otoczenie. Możliwe, że to coś, co będzie mi potrzebne – mówił Fornalczyk w rozmowie z TVP Sport.

– Mam indywidualne cele na najbliższe miesiące. Wolę je jednak zostawiać dla siebie i rozliczać się z nich po sezonie. Nie brakuje mi motywacji. A utrzymanie? Jasne! Stać nas na to, bo sądzę, że w Koronie drzemie spory potencjał. Ta runda będzie zupełnie inna od jesieni. Mam przeczucie, że w Kielcach jest możliwość walki o miejsce w pierwszej dziesiątce – uzupełnił 21-latek.

Przed poniedziałkowym meczem kielczan z ŁKS-em zawodnik legitymował się bilansem 15 występów w Ekstraklasie w tym sezonie. Strzelił w nich dwa gole.