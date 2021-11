Mioduski: chcemy porozumieć się z Markiem Papszunem

PressFocus Na zdjęciu: Dariusz Mioduski

Prezes i właściciel Legii Warszawa Dariusz Mioduski podczas rozmowy z serwisem legia.com przyznał, że Marek Papszun jest najlepszym kandydatem do objęcia stanowiska nowego trenera klubu ze stolicy.

Dariusz Mioduski podkreślił, że chce zatrudnić Marka Papszuna

Prezes Legii zamierza namówić trenera Rakowa i jego sztab do przenosin do Warszawy

Mioduski zdaje sobie sprawę, że może być to trudne zadanie

Mioduski na poważnie myśli o zatrudnieniu Papszuna

Mioduski podkreślił, że zamierza w nadchodzących tygodniach spróbować porozumieć się z Papszunem i jego sztabem. – Jeśli nie będzie możliwe zatrudnienie go zimą, to jesteśmy gotowi poczekać do końca sezonu. Uważam, że Marek Papszun przy odpowiednich warunkach do pracy, które w Legii są, jest obecnie najlepszym kandydatem, by rozwinąć nasz zespół w najbliższych latach. Mam przekonanie, że charyzma, wiedza, doświadczenie trenera Papszuna, bardzo pozytywnie połączą się z filozofią klubu – mówił prezes warszawskiego klubu.

W dalszej fazie rozmowy właściciel Legii dodał, że jego marzeniem jest rozwijać klub z trenerem, dla którego etos pracy w połączeniu z profesjonalizmem jest “credo zawodu trenerskiego”.

– Pozytywne, choć nie obilgatoryjne, jest to, że trener Papszun jest z Warszawy i rozumie, czym jest Legia dla Warszawy i dla kibiców, rozumie jaka jest atmosfera na każdym stadionie w Polsce, gdy tylko podjeżdża nasz klubowy autokar – zaznaczył prezes Legii.

Przypomnijmy, że Legia Warszawa aktualnie po 13. rozgranych ligowych meczach sklasyfikowana jest dopiero na siedemnastej pozycji w ligowej tabeli z 9 punktami na swoim koncie.