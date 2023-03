PressFocus Na zdjęciu: Jagiellonia Białystok

Remis Miedzi w starciu z Jagiellonią

Wynik spotkania otworzył pięknym strzałem z dystansu Nene

Do wyrównania doprowadził Mijusković

Miedź może żałować niewykorzystanych sytuacji

W pierwszym niedzielnym pojedynku PKO Ekstraklasy Miedź Legnica podejmowała Jagiellonię Białystok. Obie ekipy są uwikłane w walkę o utrzymanie, dlatego był to pojedynek o przysłowiowe sześć punktów.

Rywalizacja w pierwszej połowie była dość wyrównana. Początkowe minuty należały do Jagiellonii, która zdobyła przewagę w środku pola i zdominowała rywala. Ekipa z Podlasia objęła prowadzenie w 24. minucie. Miedź popełniła fatalny błąd w wyprowadzeniu piłki, który wykorzystał Nene popisując się znakomitym uderzeniem zza pola karnego.

ALEŻ PIĘKNIE PRZYMIERZYŁ NENE! 😍 Cudowny początek dzisiejszego strzelania w wykonaniu Jagiellonii! 🔥



📺 Na odpowiedź Miedzi nie trzeba było długo czekać – chwilę później wyrównał Mijuskovic – mecz trwa w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/cjXnBgkuOv pic.twitter.com/zm7kqyIf3C — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) March 5, 2023

Po zdobyciu gola coś się zacięło w drużynie Stolarczyka i to gospodarze przeszli do ofensywy. Miedź zdołała doprowadzić do wyrównania zaledwie pięć minut później. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego futbolówkę do siatki skierował Mijusković.

Mijuskovic nie kazał długo czekać kibicom @MiedzLegnica na wyrównanie 👇👇👇



📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/Rle32p0hCW pic.twitter.com/4J7npWgL6m — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) March 5, 2023

Po zmianie stron lepiej prezentowała się Miedź, która być może mniej utrzymywała się przy piłce, ale kreowała więcej sytuacji i była dużo groźniejsza w polu karnym rywala. Gospodarze byli jednak nieskuteczni, a na wysokości zadania stawał też Alomerović, który popisał się kilkoma udanymi interwencjami.

Końcówka spotkania ponownie była wyrównana. W ostatnich minutach niedzielnego starcia swoje szansę miała zarówno Miedź, jak i Jagiellonia, ale żadna z drużyn nie zdołała przechylić szali zwycięstwa na swoją korzyść. Z perspektywy całego meczu remis można uznać za sprawiedliwy rezultat, choć gospodarze mogą żałować niewykorzystanych sytuacji z drugiej części gry.