fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Michał Żyro

Żyro nowym ekspertem telewizyjnym

Michał Żyro przez ostatnie dwa lata reprezentował barwy Wisły Kraków. Po sezonie 2023/2024 pierwszoligowiec podziękował mu za współpracę, choć ten liczył na przedłużenie kontraktu. 31-latek poszukiwał nowego klubu, lecz nie miał na stole satysfakcjonujących propozycji. Przez pewien czas trenował ze Śląskiem Wrocław, od którego również nie otrzymał żadnej oferty. Na przestrzeni lat Żyro zmagał się z licznymi problemami zdrowotnymi, które być może przesądziły o jego decyzji. Brak konkretnych propozycji skłonił 5-krotnego reprezentanta Polski do zakończenia piłkarskiej kariery.

Wychowanek Legii Warszawa rozpoczyna nowy etap w swoim życiu. Na swoim Instagramie poinformował, że dołącza do redakcji CANAL+ Sport i będzie pracował jako ekspert telewizyjny. Zdążył już wiele razy udowodnić, że ma predyspozycje do bycia dobrą osobowością medialną, a z okazji do nawiązania współpracy skorzystał dyrektor Michał Kołodziejczyk.

“Z ogromną radością chciałbym podzielić się z Wami wiadomością – zaczynam nową, ekscytującą pracę jako ekspert w Canal+! To dla mnie zaszczyt, że będę miał okazję dołączyć do zespołu i dzielić się swoją wiedzą oraz pasją do piłki nożnej z widzami. Mój debiut odbędzie się już w najbliższy piątek. Pierwszy mecz będę miał przyjemność komentować razem z Marcinem Rosłoniem, doświadczonym i cenionym komentatorem. Dla mnie to ogromna radość i okazja do nauki od najlepszych w branży” – napisał Żyro.