Mecz Śląsk Wrocław – Stal Mielec przełożony ze względu na powódź

Śląsk Wrocław poinformował o przełożeniu poniedziałkowego meczu ze Stalą Mielec ze względu na powodzie, które poważnie dotknęły południową część Polski. Ekstraklasa przychyliła się do prośby wrocławskiego klubu.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Matias Nahuel Leiva

Śląsk Wrocław poinformował o przełożeniu spotkania ze Stalą Mielec

Śląsk Wrocław w poniedziałek na zakończenie 8. kolejki PKO Ekstraklasy miał zmierzyć się ze Stalą Mielec. Jednak już wiadomo, że spotkanie na Tarczyński Arena nie zostanie rozegrane w pierwotnym terminie z uwagi na powodzie, które dotknęły południową część Polski. Choć obecnie miasto Wrocław nie jest bezpośrednio zagrożone to sytuacja w regionie jest dramatyczna.

– PKO BP Ekstraklasa przychyliła się do naszego wniosku o przełożenie meczu ze Stalą Mielec. Mimo że sytuacja hydrologiczna we Wrocławiu jest stabilna, to jednak nie możemy przejść obojętnie wobec dramatu, który rozgrywa się w innych częściach naszego regionu. W tej chwili wszyscy powinniśmy być myślami z poszkodowanymi i zagrożonymi powodzią – napisał Śląsk Wrocław w oficjalnym komunikacie, jednocześnie dziękując za wyrozumiałość zarówno PKO Ekstraklasie, jak również Stali Mielec.

Na razie nowy termin rozegrania tego pojedynku nie jest znany. Zapewne poznamy go w najbliższym czasie, gdy sytuacja w regionie się uspokoi.

Obie drużyny notują obecnie fatalną kampanię i zamykają ligową stawkę. Z czterema punktami na swoim koncie wrocławianie zajmują przedostatnie miejsce w tabeli, a mielczanie ostatnie. W następnej serii gier Śląsk zmierzy się z Lechem Poznań, natomiast Stal z Motorem Lublin.

