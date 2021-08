Legia Warszawa zwróciła się do Ekstraklasy z prośbą o przełożenie zaplanowanego na niedzielę ligowego starcia z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza. Departament Logistyki Rozgrywek przychylił się do tej prośby. Nie znamy jeszcze nowego terminu przełożonego meczu.

Po czwartkowym remisie ze Slavią Praga (2:2), Legia Warszawa zgłosiła się do Ekstraklasy z prośbą o przełożenie najbliższego spotkania ligowego

Władze ligi nie namyślały się długo i przychyliły się do prośby mistrzów Polski, mając na uwadze interes polskiej piłki nożnej

Mecz drugiego zespołu grającego w eliminacjach do europejskich pucharów, Rakowa Częstochowa, również zostanie przełożony. Daty rozegrania przełożonych meczów nie są jeszcze potwierdzone

Legia Warszawa – Bruk-Bet Termalica Nieciecza: mecz przełożony!

W czwartek Legia Warszawa zremisowała w pierwszym spotkaniu ostatniej rundy eliminacji do Ligi Europy ze Slavią w Pradze (2:2). Wojskowi zanotowali obiecujący wynik, dający nadzieję w walce o udział w prestiżowym turnieju. W związku z tym, po zakończeniu pucharowego starcia, mistrzowie Polski złożyli wniosek. W nim poprosili o przełożenie zaplanowanego na niedzielę ligowego starcia z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza. Władze ligi nie namyślały się długo i przychyliły się do prośby.

❗ W czwartek wieczorem na wniosek Legii Warszawa mecz #LEGBBT w 5. kolejce PKO BP #Ekstraklasa został przełożony, podobnie jak wcześniej #RCZGÓR na wniosek Rakowa Częstochowa.https://t.co/m3oMSTBORj — PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) August 20, 2021

– Po meczu ze Slavią Praga w 4. rundzie kwalifikacji Ligi Europy UEFA, klub zwrócił się z wnioskiem o przełożenie najbliższego meczu ligowego. Ekstraklasa, po poinformowaniu partnerów mediowych oraz Bruk-Betu Termalica, mając na uwadze znaczący interes polskiego piłkarstwa, przychyliła się do tego wniosku. Nadrzędnym celem jest zapewnienie polskim klubom optymalnych warunków w trakcie rund kwalifikacyjnych. Wcześniej, przed play-off Ligi Konferencji UEFA, przełożyliśmy mecze Rakowa Częstochowa, teraz przełożymy mecz warszawskiej drużyny. Musimy zrobić wszystko, aby pomóc klubom piąć się w rankingu UEFA. Awans na 28. miejsce w rankingu pozwoli polskim klubom na późniejszy o dwa tygodnie start w europejskich rozgrywkach, a różnice punktowe są minimalne. Ważne jest każde zwycięstwo, bo to może przybliżyć nasze kluby nie tylko do rozgrywek grupowych, ale znacząco poprawić ich sytuacje wyjściową w kolejnych sezonach – powiedział Marcin Stefański, Dyrektor Operacyjny Ekstraklasy S.A.

Starcie Rakowa Częstochowa z Górnikiem Zabrze również nie odbędzie się zgodnie z pierwotnym planem. Prawdopodobnie obie drużyny zmierzą się 15 grudnia. Termin rozegrania starcia Legii z Termaliką jest jeszcze nieznany. Oznacza to, że Wojskowi mają pełny tydzień, by odpowiednio przygotować się do rewanżowego starcia z czeską Slavią.

