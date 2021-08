Mecz Legia Warszawa – Zagłębie Lubin wszystko wskazuje na to, że nie odbędzie się w najbliższy weekend. Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl ujawnił, że spotkanie trzeciej kolejki PKO Ekstraklasy odbędzie się najpewniej na 15 grudnia.

W związku z udziałem mistrzów Polski w eliminacjach do Ligi Mistrzów sobotnie spotkanie ligowe nie dojdzie do skutku

Do załatwienia sprawy przełożenia meczu pozostały tylko formalności

Tomaz Włodarczyk z Meczyki.pl zakomunikował, że spotkanie Legia – Zagłębie ma się odbyć 15 grudnia

Legia będzie mogła liczyć na życzliwość Ekstraklasy SA

Mecz Legia Warszawa – Zagłębie Lubin miał się odbyć w najbliższą sobotę. W związku z tym, że mistrzowie Polski mają jednak realną szansę na to, aby wywalczyć awans do kolejnej fazy eliminacji do Ligi Mistrzów, to pojawił się temat przełożenia potyczki ligowej. Wpływ na to miał mieć fakt, że już we wtorek Wojskowi rozegrają rewanż z Dinamo Zagrzeb.

Legioniści w pierwszym boju z ekipą z Chorwacji zremisowali, do czego przyczynił się gol Ernesta Muciego. Albańczyk popisał się efektownym strzałem sprzed pola karnego. Po nim kibice Wojskowych mogli cieszyć się z wywalczenia remisu na trudnym terenie.

Aby starcie Legii z Zagłębiem mogło zostać przełożone, stołeczny klub musiał wysłać oficjalny wniosek w sprawie do Ekstraklasy SA. W zasadzie załatwienie tej sprawy to formalność. Wpływ na to, że potyczka mistrzów Polski nie odbędzie się w pierwotnym terminie, mają mieć kłopoty kadrowe w zespole Czesława Michniewicza.

Znana wydaje się nowa data rozegrania meczu Legii z Miedziowymi. Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl zakomunikował, że starcie odbędzie się prawdopodobnie 15 grudnia.

Ekstraklasa zgodzi się na przełożenie meczu Legia Warszawa – Zagłębie Lubin. Nowy termin spotkania to najprawdopodobniej 15 grudnia. — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) August 5, 2021

