Legia Warszawa w środę zremisowała na wyjeździe z Dinamo Zagrzeb w meczu III rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Wojskowi tym samym mają realną szansę na awans do kolejnej fazy rozgrywek. Niewykluczone zatem, że wkrótce pojawi się komunikat o przełożeniu sobotniego starcia legionistów z Zagłębiem Lubin. Apelował o to opiekun mistrzów Polski.

Legia Warszawa zaliczyła remis z Dinamo Zagrzeb 1:1 w pierwszym meczu III rundy eliminacji do Ligi Mistrzów

Wojskowi wciąż liczą się w grze o awans do kolejnej fazy rozgrywek, mając przed soba rewanż na swoim stadionie

Po apelu Czesława Michniewicza o przełożenie sobotniego spotkania z Zagłębia Lubin w mediach społecznościowych wybuchła burza w tej sprawie

Mecz Legia – Zagłębie zostanie przełożony?

Legia Warszawa aktualnie koncentruje się przede wszystkim na rewanżowym starciu z mistrzami Chorwacji, które odbędzie się w najbliższy wtorek. Nie jest tajemnicą, że przedstawicie Wojskowych, wyrazili chęć przełożenia najbliższego spotkania ligowego. Oficjalny komunikat w tej sprawie powinien zostać wkrótce ogłoszony.

Za tym, aby Legia nie rozgrywała meczu w sobotę, a spokojnie przygotowywała się do wtorkowej potyczki z Dinamo, jest między innymi prezes PZPN Zbigniew Boniek. Sternik polskiej centrali zabrał głos w tej sprawie na łamach Twittera.

“Oczywiście, że Ekstraklasa SA powinna przełożyć mecz Legii. To sprawa bardzo ważna dla naszej 🇵🇱⚽️. Kol Animucki tego nie rozumie? A może za dużo myśli o tym, jak załapać się do Zarządu PZPN zamiast koncentrować się na tym, za co mu płacą… Jutro zmieni zdanie jak znam życie…” – napisał Boniek.

Oczywiście, ze ESA powinna przełożyć mecz Legii. To sprawa bardzo ważna dla naszej 🇵🇱⚽️. Kol Animucki tego nie rozumie? A może za dużo myśli o tym jak załapać się do Zarządu PZPN zamiast koncentrować się na tym za co mu płacą… Jutro zmieni zdanie jak znam życie… — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) August 4, 2021

Chaos w sprawie niedzielnej potyczki Wojskowych z Miedziowymi został wywołany słowami trenera Czesława Michniewicz z konferencji prasowej po spotkaniu z Dinamo Zagrzeb. – Chcieliśmy przełożenia meczu z Zagłębiem Lubin. Od Ekstraklasy dostaliśmy odpowiedź odmowną. Apeluję, by dla dobra polskiej piłki jednak ten mecz przełożyć – mówił trener Legii.

Tymczasem stanowisko w sprawie w mediach społecznościowych wyraził również manager ds. komunikacji w Ekstraklasie. “Nie została podjęta taka decyzja, proszę nie siać dezinformacji. Jak tylko dotrze do nas oficjalny wniosek od Legii, to zostanie ustalony nowy termin spotkania z Zagłębiem” – przekonywał Bartosz Orzechowski, odpowiadając na post Adama Dawidziuka w sprawie.

Nie została podjęta taka decyzja, proszę nie siać dezinformacji. Jak tylko dotrze do nas oficjalny wniosek od Legii, to zostanie ustalony nowy termin spotkania z Zagłębiem. — Bartek Orzechowski (@boorzech) August 4, 2021

Czytaj więcej: Michniewicz ocenił występ Legii w Zagrzebiu