Obrońca Jagiellonii ocenił sezon. “Graliśmy najlepszą piłkę”

Jagiellonia Białystok sięgnęła po tytuł mistrza Polski w sezonie 2023/24. Tuż po triumfie Mateusz Skrzypczak porozmawiał z reporterem "Canal+ Sport". Obrońca "Dumy Podlasia" w wywiadzie ocenił miniony sezon, a także zdradził, że to jego druga okazja w życiu do spróbowania alkoholu.

PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Skrzypczak

Mateusz Skrzypczak: Uważam, że ten sezon był bardzo dobry w moim wykonaniu

W sobotę została rozegrana ostatnia kolejka Ekstraklasy sezonu 2023/24, a co za tym idzie, poznaliśmy wszystkie rozstrzygnięcia. Jagiellonia Białystok dzięki wygranej nad Wartą Poznań (3:0) sięgnęła po pierwszy w historii klub tytuł mistrza Polski. „Duma Podlasia” wyprzedziła w ligowej tabeli Śląsk Wrocław tylko przez lepszy bilans bezpośrednich spotkań.

Tuż po wielkim triumfie Jagiellonii Białystok wywiadu dla „Canal+ Sport” udzielił Mateusz Skrzypczak. Defensor „Dumy Podlasia” w rozmowie postanowił ocenić sezon zarówno w jego wykonaniu jak i całej drużyny. 23-latek zdradził, że dziś będzie miał dopiero drugą okazję w życiu, aby napić się alkoholu.

– Dopiero po raz drugi w życiu piję alkohol. Pierwszy raz piłem, kiedy zdobyłem mistrzostwo z Lechem, więc teraz pozwalam sobie drugi raz – powiedział Mateusz Skrzypczak.

– Uważam, że ten sezon był bardzo dobry w moim wykonaniu, ale przede wszystkim w wykonaniu całej drużyny. Jesteśmy mistrzem Polski, graliśmy najlepszą piłkę. Graliśmy tak, że było mi łatwo pokazywać swoje najlepsze strony – zaznaczył 23-latek.

– Co mecz trener nam pokazywał hasło: „Pasja, wiara, odwaga”. I to nas cechowało. Cały sezon szliśmy z tymi wartościami i to nas zaprowadziło do mistrzostwa – dodał.

