Mateusz Borek wprost o uratowaniu Lechii przez Ekstraklasę

fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Borek

Dziennikarz w kontekście Korony Kielce nawiązał do Lechii Gdańsk

Lechia Gdańsk z pomocą Ekstraklasy S.A. w minionym tygodniu uregulowała ratę względem Ruchu Chorzów za transfer z udziałem Tomasza Wójtowicza. Jednocześnie beniaminek PKO BP Ekstraklasy zobowiązał się do tego , że w przypadku nieuregulowania tej należności, finalnie zostanie to pokryte z jednej z transz za prawa telewizyjne od CANAL+, która ma trafić do Lechii po sezonie. Tymczasem w Kanale Sportowym nawiązał do tego typu działania dziennikarz Mateusz Borek.

– Wiemy, jakim dysponuje budżetem sportowym dyrektor sportowy Paweł Tomczyk w Koronie Kielce. W zasadzie, jakim nie dysponuje. To pewnie następny klub, który gdyby wiedział, że może sobie zakontraktować dwóch-trzech zawodników i zapłaci za nich Ekstraklasa czy potrącą z transzy, to pewnie by się na to zdecydował – rzekł znany żurnalista w audycji “Moc Futbolu” w Kanale Sportowym.

W trakcie ostatniej zimowej sesji transferowej klub z Kielc pozyskał między innymi Konstantinosa Sotiriou. Kielecka ekipa aktualnie plasuje się na 12. miejscu w tabeli, mając na swoim koncie 23 oczka. To efekt pięciu zwycięstw i ośmiu remisów. Tym samym Złocisto-krwiści mają cztery punkty przewagi nad strefą spadkową. W najbliższej serii gier Korona zagra ze Śląskiem Wrocław. Starcie odbędzie się w sobotę 22 lutego o godzinie 14:45.