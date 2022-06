PressFocus Na zdjęciu: Martin Konczkowski

Śląsk Wrocław oficjalnie poinformował, że kontrakt z klubem podpisał Martin Konczkowski. Defensor związał się z wrocławską drużyną umową do 2024 roku z opcją przedłużenia o kolejny rok.

Martin Konczkowski został nowym zawodnikiem Śląska Wrocław

Obrońca wywalczył z Piastem Gliwice mistrzostwo Polski w 2019 roku

Zawodnik ma na swoim koncie blisko 300 występów w Ekstraklasie

Były mistrz Polski wzmacnia Śląsk Wrocław

Martin Konczkowski to wychowanek Ruchu Chorzów, z którego w 2017 roku trafił do Piasta Gliwice. W 2019 roku sięgnął z tym klubem po mistrzostwo Polski. W barwach gliwickiego klubu rozegrał łącznie 164 spotkania zdobywając pięć goli i notując 24 asysty. Miał też okazję wystąpić w eliminacjach do Ligi Mistrzów i Ligi Europy.

– Mimo, że poprzedni sezon nie był dla Śląska udany, to widzę potencjał w tym zespole. Byliśmy w kontakcie od dłuższego czasu. Świadomie podjąłem taką decyzję. Jestem ambitnym zawodnikiem. Nie chcę teraz mówić o swoich mocnych stronach. Wolę, żeby kibice zobaczyli je na murawie. Śląsk to duży klub, a Wrocław jest ciekawym miastem – powiedział Konczkowski na oficjalnej prezentacji.

🆕 Nowym piłkarzem Śląska Wrocław został Martin Konczkowski 🇮🇹



Boczny obrońca podpisał kontrakt do 2024 roku z opcją przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy ✍#Konczkowski2024 ✅ — Śląsk Wrocław (@SlaskWroclawPl) June 3, 2022

– Do Śląska dołączył bardzo wartościowy zawodnik. Jest w najlepszym dla piłkarza wieku i uważam, że może wiele dać zespołowi. Nominalnie występuje na pozycji bocznego obrońcy, ale udowodnił już, że świetnie sobie radzi w roli wahadłowego lub pomocnika. Rozegrał już prawie 300 spotkań w Ekstraklasie. Zdobył tytuł mistrza Polski, zajmował również trzecie miejsce będąc zawodnikiem Piasta. Liczymy na jego umiejętności i doświadczenie – mówił Dariusz Sztylka, dyrektor sportowy Śląska Wrocław.

Zobacz również: Gracz Rakowa Częstochowa mógł trafić do Grecji