Przedstawiciele Lecha Poznań doszli do porozumienia z nowym trenerem. Obowiązki Dariusza Żurawia przejmie Maciej Skorża. Co ciekawe 49-latek miał okazję prowadzić Kolejorz w sezonie 2014/15, kiedy to klub zdobył ostatni tytuł Ekstraklasy.

Wrócą dobre lata?

Obecna kampania Lecha pozostawia wiele do życzenia. Zespół z Poznania jako jedyny z Polski zakwalifikował się do Ligi Europy. Tymczasem przygoda z europejskimi pucharami nie należała do udanych. Przez rywalizację na dwóch frontach podopieczni Dariusza Żurawia byli cieniem samych siebie na boiskach Ekstraklasy i dziś Kolejorz jest na odległym 11. miejscu w tabeli.

Ostatnie tygodnie również nie należały do najlepszych, przez co klubowe władze postanowiły pożegnać się trenerem, który zapewnił awans do Ligi Europy. W konsekwencji stery w Lechu przejął Maciej Skorża.

– Lechowi się nie odmawia. Dobrze wspominam czas mojej poprzedniej pracy w Poznaniu. Udało nam się wówczas sięgnąć po mistrzostwo Polski, ale też przeżyć gorycz porażki. Teraz wracam mądrzejszy o tamte doświadczenia i pełen energii do pracy. Znam doskonale klub i ludzi w nim pracujących, dlatego tym łatwiej było mi przyjąć propozycję ze strony Lecha. Mam sporo do udowodnienia, podobnie jak klub i zawodnicy. Dlatego jestem pewien, że determinacji i zaangażowania nam nie zabraknie. Przed nami dużo ciężkiej pracy, ale wierzę, że wspólnie osiągniemy sukces – powiedział Maciej Skorża.

Skorża od lutego pozostawał bez pracy

Maciej Skorża po raz drugi podejmie pracę w Lechu. 49-latek z Kolejorzem sięgnął po mistrzostwo Polski oraz piąty krajowy superpuchar. Jednak od lutego pozostawał bez pracy. Doświadczony trener zanim wyjechał do Zjednoczonych Emiratów Arabskich prowadził również Pogoń Szczecin. Wygląda na to, że egzotyczna przygoda dobiegła końca i nadszedł czas skupić się na odbudowie pozycji poznańskiej ekipy w Polsce.

Debiut nowego trenera Lecha będziemy mogli obejrzeć w najbliższą niedzielę. Kolejorz zagra z Legią Warszawa w ramach 24. kolejki PKO Ekstraklasy. Rywalizacja jest zaplanowana na godzinę 17:30, natomiast transmisję meczu “na żywo” przeprowadzi Canal + Plus Sport i TVP Sport.

