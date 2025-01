Piłkarz Widzewa wzbudził zainteresowanie zagranicznych klubów

PressFocus Na zdjęciu: Daniel Myśliwiec

Lirim Kastrati rozchwytywany

Widzew Łódź pod wodzą Daniela Myśliwca spisuje się przyzwoicie w PKO Ekstraklasie. Na 18 rozegranych meczów wygrał siedem razy, poniósł siedem porażek i czterokrotnie podzielił się punktami. Po pierwszej części sezonu zajmuje 9. miejsce i ma siedem punktów przewagi nad strefą spadkową.

WIDEO: Widzew Łódź – podsumowanie rundy jesiennej

W zimowym oknie transferowym łodzianie mogą otrzymać ofertę za Lirima Kastratiego. Jak donosi portal Transfery.info, 23-letni obrońca wzbudził zainteresowanie kilku klubów, które poszukują wzmocnień na defensywnej pozycji. Wstępne zapytania dotyczące 14-krotnego reprezentanta Kosowa miały już złożyć Universitatea Cluj z Rumunii, Gaziantep FK z Turcji oraz klub z polskiej ekstraklasy.

Kastrati przybył do Łodzi z Ujpest FC w styczniu 2024 roku. Wcześniej występował w młodzieżowych zespołach Romy oraz Bologni. Do Widzewa trafił na zasadzie transferu definitywnego i podpisał z kontrakt obowiązujący do końca czerwca 2026 roku. W obecnym sezonie prawy obrońca rozegrał 13 spotkań w lidze i Pucharze Polski.

Widzew 6 stycznia rozpoczął przygotowania do rundy wiosennej sezonu 2024/2025. Za pięć dni piłkarze wylecą na zgrupowanie do tureckiej Antalyi, gdzie rozegra sparingi między innymi z Dynamem Kijów czy też Zagłębiem Lubin.