W środę w szwajcarskim Nyonie odbyło się losowanie potencjalnych rywali polskich drużyn w II rundzie eliminacji do Ligi Konferencji. PKO Ekstraklasę w tych rozgrywkach reprezentować będą na pewno: Raków Częstochowa, Pogoń Szczecin i Śląsk Wrocław. Niemniej swojego ewentualnego przciwnika poznała też warszawska Legia, która w lipcu będzie rywalizować o miejsce premiowane grą w Lidze Mistrzów.

Liga Konferencji to nowo powstałe rozgrywki, których pierwsza edycja będzie miała miejsce w sezonie 2021/2022. W drugiej rundzie wystąpi w nich łącznie 108 ekip. Najpopularniejsze z nich to: Rosenborg, Feyenoord, Austria Wiedeń, czy Partizan.

Śląsk Wrocław w pierwszej rundzie zmierzy się z Paide Linnameeskond. Jeśli okaże się zwycięski w tej rywalizacji, to skonfrontuje swoje siły z lepszym z pary Fehervar / Ararat Yerevan. Tymczasem Raków Częstochowa zmierzy się w II rundzie ze zwycięzcą pary Suduva / Valmiera, a Pogoń Szczecin stanie do rywalizacji z NK Osijek.

Rywalem Rakowa w II rundzie el. Ligi Konferencji Europy będzie zwycięzca pary FC Valmiera i FK Suduva.



Mecze zaplanowano na 22 i 29 lipca.





Gdyby natomiast noga w kwalifikacjach do elitarnych rozgrywek powinęła się warszawskiej Legii, to w eliminacjach do Ligi Konferencji zmierzy się zw zwycięzcą dwumeczu Dinamo Zagrzeb – Valur. Wojskowi natomiast o przepustkę do Ligi Mistrzów powalczą z Bodo/Glimt.

