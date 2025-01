Legia Warszawa zgłosiła nowego piłkarza. Szansa na ciekawy debiut

Legia Warszawa postanowiła zgłosić do rundy wiosennej nowego zawodnika. Szansę rywalizacji w pierwszym zespole będzie miał 15-letni Aleksander Wyganowski.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Aleksander Wyganowski zgłoszony do składu Legii Warszawa

Aleksander Wyganowski, urodzony 11 czerwca 2009 roku, został zgłoszony do pierwszego składu Legii Warszawa na rundę wiosenną. 15-letni pomocnik był na zimowym zgrupowaniu Legionistów w Hiszpanii i jak widać, przekonał do siebie sztab szkoleniowy.

Do Legii Warszawa Aleksander Wyganowski trafił w 2023 roku. Wówczas zasilił akademię klubu, natomiast latem 2024 roku podpisał dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Jesienią zawodnik przede wszystkim występował w zespole U-19 w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów.

WIDEO: Boniek: Ekstraklasa jest ciekawa

Jeśli Wyganowski otrzymałby szansę debiutu w wiosennych meczach Ekstraklasy, to oczywiście stałby się jednym z najmłodszy zawodników w historii najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. Natomiast rekordu nie ma szans już pobić, ponieważ należy on do Igora Pieprzycy, który w barwach Puszczy Niepołomice zadebiutował w wieku 15 lat i 19 dni.

Ośmiu zawodników z @Akademia_Legii w wyjściowej jedenastce na mecz z Piastem Gliwice 💪🏻



Najmłodszy, Aleksander Wyganowski, ma 15 lat! pic.twitter.com/qlvbM0HKxj — Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) January 18, 2025

15-latek ma za sobą występy w młodzieżowych zespołach reprezentacji Polski. Do tej pory rozegrał osiem meczów w kadrze do lat 15 oraz sześć spotkań w drużynie do lat 16.