MICHAL CHWIEDUK / FOKUSMEDIA Na zdjęciu: Kamil Grabara

Kamil Grabara nie zmienił klubu w minionym oknie transferowym

Reprezentant Polski jest jednak pewny transferu w przyszłe lato

Bramkarz Kopenhagi zagra w czołowej lidze w Europie

Grabara dołączy do reprezentanta Polski. Duży transfer bramkarza

Kamil Grabara z powodzeniem występuje na duńskich boiskach. Reprezentant Polski gra w barwach Kopenhagi, z którą drugi rok z rzędu zagra w Lidze Mistrzów. To sprzyjało w pokazaniu się mocnym klubom z Europy.

Polski bramkarz od kilkunastu miesięcy łączony jest z transferem do czołowej ligi w Europie. Letnie okno transferowe już się skończyło. Grabara oficjalnie został w Kopenhadze. Za rok przeniesie się on jednak do Niemiec.

WAZ.de informuje, że Grabara w przyszłym sezonie będzie bronił w Wolfsburgu. Duńskie Ekstrabladet.dk wtóruje tej informacji, ponieważ Polak miał już podpisać dokument, dzięki któremu przeniesie się do Wolfsburga w lipcu przyszłego roku. Grabara w nowym klubie zagra z Jakubem Kamińskim.

