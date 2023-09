"Josue nie jest łatwo w Ekstraklasie. Też jestem wysokoreaktywny i w wielu sytuacjach bym nie wytrzymał. On wytrzymuje, daje radę. Muszę wystąpić w roli jego adwokata" - mówi Jacek Zieliński w programie "Liga Plus Extra" w Canal+ Sport.

IMAGO / Katarzyna Plewczynska/Fotostyk Na zdjęciu: Josue, Legia Warszawa

Jacek Zieliński stanął w obronie Josue

Dyrektor Sportowy Legii Warszawa stwierdził, że Portugalczykowi nie jest łatwo w Ekstraklasie

Lider zespołu ze stolicy często jest prowokowany przez rywali

“Muszę wystąpić w roli jego adwokata”

Josue jest prawdopodobnie najważniejszym graczem Legii Warszawa od dwóch sezonów. Portugalczyk jednym zagraniem potrafi zrobić na boisku różnicę i wykreować kolegom stu procentową sytuację strzelecką. Nic więc dziwnego, że rywale często starają się go wyeliminować z gry. Jednak według Jacka Zielińskiego, dyrektora sportowego Legii równie często robią to niezgodnie z przepisami.

– Josue nie jest łatwo w Ekstraklasie. Też jestem wysokoreaktywny i w wielu sytuacjach bym nie wytrzymał. On wytrzymuje, daje radę. Muszę wystąpić w roli jego adwokata. Wszyscy nastawiają się, żeby go zneutralizować w sposób „półprzepisowy”. I to niestety często jest chwalone – powiedział Jacek Zieliński w programie “Liga Plus Extra” w Canal+ Sport.

