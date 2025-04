imageBROKER.com / Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Trzeba się wysilić, żeby znaleźć drużyny, które mają gorszy od Legii bilans w bezpośrednich meczach z czołówką Ekstraklasy

Co ciekawe, jedną z nich jest… drużyna z top 4. Konkretnie Pogoń Szczecin, która jednak mecze z Legią może zaliczyć na plus (zwycięstwo i remis)

Słuchając konferencji prasowych Goncalo Feio można dojść do wniosku, że powody zdaniem trenera Legii są dwa – niekorzystne decyzje sędziów oraz sporo pecha

Legia (prawie) na dnie tabeli meczów z czołówką

Po meczu Legii z Jagiellonią, na konferencji prasowej padło pytanie o to, dlaczego Legia tak źle wygląda w meczach z czołowymi drużynami. Jeśli weźmiemy pod uwagę spotkania przeciwko pierwszej trójce, Legia zanotowała bilans 0-1-4. Gdy dorzucimy czwartą Pogoń, właściwie niewiele się zmieni (0-2-5). Wsłuchując się w odpowiedź Goncalo Feio, można dojść do wniosku, że właściwie wszystko jest pod kontrolą z wyjątku pecha oraz decyzji sędziowskich.

Trener Legii mówił tak (cytat za legionisci.com): Uważam, że to frustrujące, że mamy taki bilans z czołówką. Jednak trzeba przeanalizować przebieg tych spotkań. W innych rozgrywkach pokonaliśmy Jagiellonię. Trzeba pamiętać dlaczego dziś nie wygraliśmy czy w Białymstoku czy z pozostałymi ekipami. Poza meczem w Poznaniu, to były porażki różnicą jednej bramki. Aby wygrywać, to trzeba być konkretnym i zamykać akcje w polu karnym. To są procesy i elementy gry, które pozwalają zdominować przeciwnika mniej lub bardziej. Wiem, że ostatecznie liczy się wynik, ale, żeby wyciągać wnioski, potrzebna jest głębia. Trzeba dokładnie przeanalizować wiele aspektów.

Goncalo Feio naprawdę fajnie opowiada o piłce, o warstwie taktycznej meczów itp, ale jednocześnie ma bardzo drażniącą cechę przedstawiania faktów w taki sposób, by zawsze pasowały do tezy „robimy super robotę, tylko zawsze coś”.



Legia wygrywa rzadko (w stosunku do oczekiwań),… pic.twitter.com/CkBCsHosbw — Przemek Langier (@plangier) April 14, 2025

Wspomniany mecz w Poznaniu Legia przegrała 2:5, natomiast nie sposób nie zauważyć, że przykładowo w Częstochowie piłkarze Goncalo Feio “pojawili się” na boisku, gdy było już 0:3 i właściwie po zawodach. Dwa gole zmniejszyły rozmiar porażki do jednobramkowej, natomiast pozostają pytania: czy o to chodzi, będąc Legią Warszawa, by zmniejszenie rozmiaru porażki było na tyle istotne, by wyciągać to do pomeczowej wypowiedzi? Albo czy wszystko się tu spina, skoro przed sezonem mówiło się o celu, jakim jest mistrzostwo Polski, a w jego trakcie argumentem obronnym dla katastrofalnej serii z czołowymi drużynami jest fakt, że przegrane – poza jednym meczem z Lechem – są nieznaczne?

Kibice Legii mają słuszne i uzasadnione pretensje do władz klubu, że skonstruowały zbyt słabą kadrę, pełną przeciętnych piłkarzy. Natomiast podliczyliśmy punkty, jakie piłkarze wszystkich drużyn zdobywali przeciwko czołowej czwórce i wyszło, że Legia jest tu prawie najgorsza. Gorsza od drużyn z piłkarzami dużo bardziej przeciętnymi, by nie pisać słabymi.

Cóż, najwidoczniej inni mają mniej pecha od Legii, bo przecież tylko o pecha i sędziów tu chodzi.

Poniżej prezentujemy tabelę meczów z czołową czwórką. Ułożyliśmy ją według średniej punktów na mecz ze względu na różnice w liczbie rozegranych spotkań.