Legia przygotowuje się do hitu z Pogonią. Świetne wieści z szatni

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Legia Warszawa

Wzorowa sytuacja kadrowa Legii

Przerwa reprezentacyjna dobiegła końca, w ten weekend wracają rozgrywki Ekstraklasy. Legia Warszawa przygotowuje się do piątkowego meczu z Pogonią Szczecin. Na portalu Legia.net pojawiła się relacja z ostatniego treningu. Przekazano dobre wieści, ponieważ sytuacja kadrowa drużyny może wywoływać spory optymizm.

Przez ostatnie dni część piłkarzy dochodziła do siebie po napiętym terminarzu. Aktualnie niezdolny do gry zdaje się być jedynie Gabriel Kobylak. W pełni zdrowy jest Vladan Kovacević, którego zabrakło w ostatnim starciu z Rakowem Częstochowa. Urazy wyleczyli ponadto Jan Ziółkowski i Maximilian Oyedele – Goncalo Feio będzie mógł w piątek skorzystać z ich usług. W pełni gotowy do gry jest także Luquinhas, który wrócił po dłuższej nieobecności i do tej pory był oszczędzany.

Zobacz również: Co najbardziej swędzi kibiców Legii?

Jeśli w najbliższym czasie nie zdarzy się nic złego, Feio będzie miał do dyspozycji praktycznie wszystkich zawodników poza Kobylakiem. W piątek Wojskowi podejmą Pogoń Szczecin przed własną publicznością o godzinie 20:30.

Sytuacja Legii w lidze nie jest komfortowa. Po przegranej z Rakowem Częstochowa strata do lidera wzrosła do 12 punktów. Szanse na zdobycie mistrzostwa Polski są już tylko iluzoryczne. Wojskowi rywalizują natomiast w Pucharze Polski oraz Lidze Konferencji. W półfinale krajowych rozgrywek zagrają z Ruchem Chorzów, a w ćwierćfinale europejskich pucharów przyjdzie im się zmierzyć z Chelsea.