Legia Warszawa dokona zmiany dyrektora sportowego? Pojawiły się nowe wieści

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Jacek Zieliński na ten moment zostanie w Legii

Legia Warszawa spotyka się z krytyką zarówno ze strony kibiców, którzy nie szczędzą uwag w sprawie transferów. Wojskowi pod wodzą Goncalo Feio rewelacyjnie radzą sobie w rozgrywkach Ligi Konferencji, gdzie są wiceliderem w fazie ligowej. Z kolei w PKO Ekstraklasie zajmują piąte miejsce, tracąc do liderującego Lecha Poznań dziewięć punktów.

Zobacz: Goncalo Feio miażdży w Europie. Niesamowite statystyki

Dyrektorem sportowym Legii Warszawa od grudnia 2021 roku jest Jacek Zieliński. W letnim okienku transferowym, dzięki jego staraniom, do klubu trafiło dziewięciu nowych zawodników. Jednak nie wszyscy z nich spełniają pokładane w nich oczekiwania, co wzbudza mieszane opinie w sprawie przyszłości 57-latka.

Tomasz Włodarczyk ujawnił kulisy rozmów dotyczących przyszłości dyrektora sportowego. Według dziennikarza w klubie trwa “przeciąganie liny” między pionem sportowym a trenerem Goncalo Feio, jednak kluczowe decyzje dotyczące Zielińskiego wydają się zmierzać w jednym kierunku.

– Na dziś jest o wiele bliżej pozostania niż opuszczenia klubu – poinformował. – Wszystkie najważniejsze osoby w klubie, które pytałem, powiedziały, że Zieliński zostaje. Trzeba to jeszcze przełożyć na papier – dodał. Legia do końca tego roku ma do rozegrania mecze między innymi ze Stalą Mielec, ŁKS-em Łódź i Zagłębiem Lubin.