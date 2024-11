Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Mocne stanowisko Legii, klub odwołuje się od decyzji Komisji Ligi

Dzisiaj Komisja Ligi wydała komunikat, w którym odrzuciła protest Legii Warszawa w kwestii żółtych kartek, a co za tym idzie zawieszenia na kolejny mecz z Lechem Poznań, dwóch osób. Chodzi o Goncalo Feio, trenera zespołu ze stolicy oraz Bartosza Kapustkę, kapitana drużyny.

Obaj zostali ukarani podczas meczu z Widzewem Łódź, ale Legia Warszawa ewidentnie nie zgadza się z taką decyzją oraz z jej podtrzymaniem przez Komisję Ligi. Z tego też powodu w swoich mediach społecznościowych klub z Łazienkowskiej opublikował swoje oświadczenie oraz załączyła krótki materiał wideo, który ma dowodzić tego, że żółta kartka dla Feio była bezzasadna, bo Portugalczyk nie wykonał w kierunku arbitra żadnego niezgodnego z regulaminem gestu oraz nie wypowiedział słów.

❗️ Komunikat Legii Warszawa



Legia Warszawa nie zgadza się z dzisiejszym werdyktem Komisji Ligi, dotyczącym podtrzymania żółtych kartek dla trenera Goncalo Feio i Bartosza Kapustki, którymi zostali ukarani podczas meczu z Widzewem Łódź.



Klub przedstawił Komisji Ligi jednoznaczne… pic.twitter.com/CB84hOdcti — Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) November 6, 2024

“Uważamy, że podjęta decyzja jest niesprawiedliwa z perspektywy klubu. [..] Składamy odwołania do odpowiednich organów tylko w przypadkach, które nie powinny budzić wątpliwości co do niesłuszności nałożonych kar” – napisano w komunikacie Legii Warszawa.

“Z przykrością zauważamy, że to kolejna decyzja podjęta przez Komisję Ligi wobec naszego klubu, którą uważamy za bezzasadną” – dodano.

