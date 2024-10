fot. Pressfocus Na zdjęciu: Lucjan Brychczy

Klasa światowa. Legia wspaniale uhonorowała legendę

Legia Warszawa przed niedzielnym meczem z GKS-em Katowice przygotowała wyjątkowy występ. Klub postanowił uhonorował pochodzącego z Katowic, legendarnego Lucjana Brychczego. 90-latek przez wiele sezonów reprezentował barwy Legii, rozgrywając w sumie 452 mecze i zdobywając 227 bramek. Czterokrotnie świętował w Wojskowymi mistrzostwo Polski. Obecnie jest honorowym prezesem stołecznej ekipy.

Na murawie odbył się przepiękny pokaz świetlny, prezentujący między innymi podobiznę Brychczego, a także wspominający jego wybitne dokonania. Kibice zebrani na trybunach skandowali nazwisko legendarnego piłkarza, a później wspólnie odśpiewali “Sen o Warszawie”, czyli hymn Legii. Całość wyglądała bardzo efektownie. To nie pierwszy raz, gdy Legia przed meczem robi pokaz świetlnych iluminacji.

Mecz Legii z GKS-em poprzedziła wyjątkowa oprawa! Najpierw pokaz świetlny na cześć Lucjana Brychczego, potem Sen o Warszawie! 😍



📺 Transmisja w CANAL+ SPORT3 i CANAL+ online: https://t.co/LrK3rlrlEG pic.twitter.com/mjgnsnmBZq — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) October 27, 2024

Legia Warszawa nie dała beniaminkowi żadnych szans. Rozbiła go aż 4-1, choć to goście jako pierwsi trafili do siatki. Trzy punkty sprawiają, że Wojskowi zbliżają się do ligowej czołówki i potwierdzają, że ich forma rośnie z każdym tygodniem.