Legia Warszawa awansowała do europejskich pucharów. Oto co czeka Wojskowych

PressFocus Na zdjęciu: Legia Warszawa

Legia Warszawa w eliminacjach Ligi Europy!

Legia Warszawa sięgnęła w piątek po trofeum Pucharu Polski, pokonując Pogoń Szczecin (4:3) w emocjonującym finale rozegranym na Stadionie Narodowym. Zwycięstwo nie tylko przyniosło klubowi z Łazienkowskiej prestiżowe trofeum, ale także zapewniło awans do europejskich pucharów w sezonie 2025/26.

Jak poinformował Jan Sikorski na platformie X, dzięki wygranej w krajowym pucharze Legia zakwalifikowała się do I rundy eliminacji Ligi Europy. Choć na ten moment oficjalnie mowa o pierwszej rundzie, pojawiła się również realna możliwość, że warszawski klub rozpocznie rywalizację od II rundy. Szczegóły w tej sprawie mają zostać podane w najbliższych dniach, w zależności od wyników innych rozgrywek.

W kontekście rozstawienia w losowaniach wiadomo już, że Legia będzie zespołem rozstawionym w I rundzie eliminacyjnej. To znacząco zwiększa jej szanse na trafienie na teoretycznie słabszych rywali. Co istotne, choć na ten moment matematycznie potwierdzone jest to tylko dla pierwszej fazy eliminacji, wiele wskazuje na to, że Wojskowi będą rozstawieni również w kolejnych rundach.

Przypomnijmy, że zespół Goncalo Feio w tym sezonie zakończył rywalizację w Lidze Konferencji na etapie ćwierćfinału. Wojskowi przegrali dwumecz z Chelsea FC, choć odnieśli zwycięstwo (2:1) na Stamford Bridge.