Legia Warszawa może zapłacić karę. Najgorszy wynik w Ekstraklasie

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Legia Warszawa

Młodzieżowcy Legii grają najmniej w Ekstraklasie. Tylko 1747 minut

Legia Warszawa, przegrywając z Rakowem Częstochowa (2:3), praktycznie wypisała się z walki o mistrzostwo Polski. Aktualnie strata do lidera PKO BP Ekstraklasy wynosi już 12 punktów, a do końca sezonu pozostało dziewięć spotkań w lidze. Na domiar złego nad klubem wisi widmo pokaźnej kary finansowej. Wszystko przez brak wypełnienia limitu minut dla młodzieżowców.

Faktem jest, że młodzieżowcy Legii Warszawa grają najmniej w Ekstraklasie. Jak podaje Oskar Mochnik na portalu X młodzi piłkarze stołecznego klubu uzbierali tylko 1747 minut po 25. kolejkach. Wymagany limit, aby uniknąć kary finansowej to 3000 minut.

Zobacz wideo: Co najbardziej swędzi kibiców Legii?

Ile ewentualnie może zapłacić Legia za brak wypełnienia limitu minut? To zależy od tego, ile ostatecznie minut na koniec sezonu będą mieli młodzieżowcy. Progi finansowe są różne, ponieważ wynoszą od pół miliona do trzech milionów złotych.

Za 999 bądź mniej minut kara jest najwyższa i wynosi trzy miliony. Przy uzbieraniu od 1000 do 1999 minut trzeba będzie zapłacić dwa miliony złotych kary, a od 2000 minut do 2499 minut kara wynosi milion złotych. Najmniej, czyli pół miliona zapłacą kluby, których młodzieżowcy rozegrali od 2500 do 2999 minut. Warto dodać, że w trakcie jednego spotkania uwzględnia się maksymalnie 270 minut.

Nie tylko w jednej tabeli Legia wygląda fatalnie. Na ten moment młodzieżowcy tego klubu zagrali wyłącznie 1747 minut – to najgorszy wynik w lidze



Żeby wypełnić limit (3000), młodzieżowcy musieliby grać średnio 140 minut na mecz do końca sezonu.



(Zdjęcie niepowiązane) https://t.co/DG6pRTE5FZ pic.twitter.com/i4R9e3aw10 — Oskar Mochnik (@Oskar_M04) March 17, 2025

Legia po przerwie na kadrę będzie musiała rywalizować na trzech frontach. Podopieczni Goncalo Feio zmierzą się z Pogonią Szczecin i Górnikem Zabrze w Ekstraklasie, a także z Ruchem Chorzów w Pucharze Polski. Ponadto czeka ich dwumecz z Chelsea w Lidze Konferencji.