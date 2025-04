Legia Warszawa zatrudniła Frediego Bobicia. To ważne wsparcie dla klubu

Legia Warszawa poinformowała, że Fredi Bobić został zatrudniony w na stanowisku "Head of Football Operations". To ważne wsparcie w strukturach klubu Ekstraklasy.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Fredi Bobić

Oficjalnie: Fredi Bobić w Legii Warszawa

Legia Warszawa w sobotę potwierdziła, że Fredi Bobić zasiądzie na stanowisku “Head of Football Operations”. To były niemiecki piłkarz oraz dyrektor sportowy, który zbierał doświadczenie w Bundeslidze. To kolejny element zapowiadanych przez warszawski klub zmian w pionie sportowym. W marcu dyrektorem sportowym Legii został Michał Żewłakow, a współpraca z Bobicem ma stanowić strategiczne wzmocnienie struktur klubu.

– Spodziewam się dobrej współpracy pomiędzy Fredim i Michałem. Obaj Panowie bardzo się uzupełniają a jednocześnie mają podobne spojrzenie na piłkę. Spodziewam się również dobrej komunikacji i współpracy z Zarządem. W zakresie codziennej komunikacji i decyzji operacyjnych bezpośrednio współpracować będą z wiceprezesem zarządzającym Marcinem Herrą – wyjaśnił Dariusz Mioduski, prezes Legii.

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie warszawskiego zespołu, doświadczenie Bobica w niemieckim futbolu ma być dla Legii katalizatorem sportowego rozwoju. W Eintrachcie Frankfurt zbudował zespół, który sięgnął po Puchar Niemiec i dotarł do półfinału Ligi Europy.

– Moim celem jest rozwój pionu sportowego w klubie, dzięki czemu Legia będzie regularnie odnosić sukcesy w Polsce i na arenie międzynarodowej. Z mojego doświadczenia wiem, jak ważne jest budowanie stabilnych fundamentów i procesów, które będą służyć klubowi przez lata – zauważa Bobić.