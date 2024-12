fot. Pressfocus Na zdjęciu: Dariusz Mioduski

Kto zastąpi Zielińskiego? Legia nie chce Polaka

Legia Warszawa podjęła niedawno decyzję o zmianie na stanowisku dyrektora sportowego. Do tej pory pełnił tę rolę krytykowany przez kibiców Jacek Zieliński, który od teraz będzie doradcą zarządu do spraw sportu. Priorytetem na najbliższy czas jest więc znalezienie jego następcy – właściciel Dariusz Mioduski sugeruje, że nowym dyrektorem sportowym będzie ktoś spoza Polski. Do tej pory za jednego z głównych kandydatów uznawano Łukasza Masłowskiego, wciąż związanego z Jagiellonią Białystok.

Na liście życzeń Legii widnieją różne nazwisko. Proces nie polega jedynie na poszukiwaniu kandydatów, ale także rozpatrywaniu zgłoszeń, które są przysyłane do klubu. Tomasz Włodarczyk na łamach portalu Meczyki.pl przekazał, że zaproponowany Legii został Mindaugas Nikolicius, który do czerwca 2024 roku pełnił rolę dyrektora sportowego Hajduka Split. Za jego czasów ten zespół dwukrotnie sięgnął po Puchar Chorwacji.

Nikolicius w przeszłości pracował także w HNK Goricy oraz Żalgirisie Wilno. W trakcie lata zabiegał o niego Motor Lublin, ale do nawiązania współpracy nie doszło. Nie tylko Legia może być jego nowym pracodawcą, gdyż na oku ma go mieć również Raków Częstochowa.

Legia nie spieszy się z ostatecznym wyborem. Przeprowadzi dokładną analizę, która pozwoli wytypować odpowiedniego kandydata. Nikolicius ma ciekawe CV i z pewnością byłby sporym wzmocnieniem gabinetów stołecznej ekipy.