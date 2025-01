Legia i Raków obserwują dyrektora sportowego. Pracuje w znanym klubie

PressFocus Na zdjęciu: Dariusz Mioduski i Michał Świerczewski

Jiri Bilek pod lupą Legii Warszawa i Rakowa Częstochowa

Legia Warszawa i Raków Częstochowa to dwa kluby w PKO BP Ekstraklasie, które aktualnie szukają dyrektora sportowego. Na początku sezonu z Medalikami pracę zakończył Samuel Cardenas. Z kolei w stołecznym klubie nową rolę otrzymał Jacek Zieliński.

Jeszcze do niedawna wydawało się, że oba kluby stoczą walkę o Łukasza Masłowskiego. Jeden z najlepszych dyrektorów sportowych w Polsce związany jest z Jagiellonią Białystok. Na początku roku 43-latek zdecydował się pozostać w Dumie Podlasia, przez co Legia i Raków nadal muszą prowadzić poszukiwania odpowiedniej osoby na to stanowisko.

Ciekawe informacje w tej sprawie przekazał portal iSport.cz. Według nich zarówno Legia, jak i Raków są zainteresowane dyrektorem sportowym Slavii Praga. Jiri Bilek, bo o nim mowa to postać, którą kibice w Polsce mogą kojarzyć z gry w Ekstraklasie. Czech w latach 2012-2014 był związany z Zagłębiem Lubin, dla którego rozegrał 81 spotkań.

W Slavii pracuje od 2017 roku jako jeden z członków zarządu, zaś za transfery odpowiada od 2020 roku, gdy z klubu odszedł Jan Nezmar. Za jego kadencji do klubu trafili tacy gracze jak David Jurasek, Antonin Kinsky, David Zima czy El Hadji Malick Diouf.

Slavia Praga po 19. kolejkach zajmuje 1. miejsce z dorobkiem 50 punktów. Na wiosnę zagrają w fazie pucharowej Ligi Europy, gdzie zmierzą się ze szwedzkim FF Malmo.