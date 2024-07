fot. Pressfocus Na zdjęciu: Legia Warszawa

Legia solidnie wzmocniona. Feio zadowolony z sytuacji kadrowej

Legia Warszawa dokonała tego lata wielu transferów na wczesnym etapie, tak aby wkomponować nowe twarze do drużyny jeszcze przed startem ligowego sezonu. Stołeczną ekipę wzmocnili do tej pory Kacper Chodyna, Claude Goncalves, Luquinhas, Jean-Pierre Nsame, Ruben Vinagre, Marcel Mendes oraz Sergio Barcia. Media spekulują na temat kolejnych ruchów kadrowych i sugerują, że to jeszcze nie koniec. W sobotę Legia zainauguruje ligowy sezon domowym meczem z Zagłębiem Lubin.

Na przedmeczowej konferencji prasowej trener Goncalo Feio ocenił potencjał kadrowy swojego zespołu. Przyznał, że większość założeń została zrealizowana, choć oczywiście Legia zamierza niebawem sfinalizować transfer nowego pomocnika. Kontuzja Juergena Elitima przyspieszyła pewne działania w tym temacie. Feio ma także świadomość, że nie wszystkie problemy da się załatać nowymi zawodnikami, a kluczowy jest dla niego również rozwój obecnych podopiecznych.

– Pracujemy na żywym organizmie. Planowanie było dobrze wykonane, większość graczy miałem już na zgrupowaniu. Po nim trafił do nas Sergio Barcia, mieliśmy wzmocnić środek pola piłkarzem, który mógłby operować piłką i kontuzja Elitima tylko wzmocniła te działania. Ale ja jestem trenerem, a nie selekcjonerem, pracuję z tymi zawodnikami, których mam, szukam rozwiązań wewnątrz klubu. Kilka razy udało mi się rozwinąć graczy pozornie już skreślonych. I tak zamierzam działać też w Legii – przyznaje Feio.