Pressfocus Na zdjęciu: Miroslav Radovic

Miroslav Radovic reprezentował Legię przez 10 lat. Jego szczera opinia o aktualnej sytuacji warszawskiego klubu jest mocno brutalna.

Legia ma za sobą fatalny sezon w Ekstraklasie

Obawy o to, czy trwająca kampania będzie lepsza, ma Miroslav Radovic

Legenda warszawskiego podzieliła się z kibicami swoją szczerą opinią

Radovic zarzuca Legii bylejakość

Miroslav Radovic to postać ciepło wspominana w Warszawie. Legia z Serbem w składzie regularnie wygrywała trofea. 39-latek pomógł stołecznemu klubowi wygrać cztery tytuły mistrzowskie i sześć pucharów kraju. W koszulce Legii zagrał 371 razy (88 goli i 78 asyst). Sukces nie jest zatem obcy Serbowi, który podzielił się swoimi spostrzeżeniami o Legii oraz jej porażce 0:3 z Cracovią.

– Oglądałem spotkanie z kolegami – pierwsze pół godziny nie zapowiadało takiego wyniku. Legia całkiem nieźle zaczęła, wszystko posypało się po stracie pierwszej bramki. W tym zespole brakuje mi wielu rzeczy. Poprzednie rozgrywki powinny i miały być nauczką, przestrogą, a ten sezon miał wyglądać lepszy. Ale czy będzie? Mam spore obawy – przyznał 39-latek.

– Ta drużyna potrzebuje konkretnych wzmocnień, a nie uzupełnień kadry. Sytuacja personalna nie wygląda dobrze. Mówię ogólnie, o całości. Nikogo nie chcę obrazić, ani urazić, ale jak rozmawiam to szczerze. Z całym szacunkiem, ale 70-80 procent piłkarzy z obecnej kadry nie nadaje się do tego, by grać w tym klubie – rzekł Radovic.

– Za dużo jest przeciętności i bylejakości, za mało umiejętności i jakości. Legia potrzebuje wzmocnień w każdej formacji. Przed trenerem Runjaiciem wiele pracy i ja mu nie zazdroszczę. Zresztą, nie tylko przed nim – cały pion sportowy ma co robić. Zeszły sezon był fatalny, nikt nie wyobraża sobie powtórki – ocenił Serb.

Czytaj także: Wisła Płock czy Cracovia – kto wygra Ligę Mistrzów 23/24? Lech Poznań jak Lech Poznań | Dwugłos Tetryków