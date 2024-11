Lechia Gdańsk odrzuciła prośbę GKS-u Katowice

PressFocus Na zdjęciu: Rafał Górak

GKS Katowice chciał przełożyć mecz z Lechią Gdańsk

W najbliższy weekend odbędzie się 17. kolejka PKO BP Ekstraklasy. Jednym ze spotkań będzie starcie beniaminków najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. GKS Katowice przed własną publicznością zmierzy się z okupującą strefę spadkową Lechią Gdańsk.

Dar z niebios dla polskiej piłki

We wtorek (26 listopada) GieKSa przekazała smutne wieści ws. jednej z klubowych legend. W wieku 62 lat zmarł Jan Furtok, czyli wielokrotny reprezentant Polski oraz najlepszy strzelec w historii GKS-u. Jak się okazuje, ze względu na ten fakt śląski klub chciał przełożyć sobotnie spotkanie z Lechią Gdańsk. Ich rywale nie przyjęli jednak prośby, o czym poinformował Tomasz Galiński z WP Sportowe Fakty.

– GKS Katowice chciał przełożyć sobotni mecz z Lechią Gdańsk ze względu na śmierć Jana Furtoka, ale nie było zgody z drugiej strony – napisał na portalu X Tomasz Galiński.

– Lechia nie chciała myśleć o przełożeniu na żaden inny termin w tym roku. Po Śląsku koniec rundy. Gdyby była opcja przełożyć na przyszły rok, to pewnie by się zgodzili. No ale tu chyba już GKS nie był chętny. Albo Ekstraklasa. Nie wiem – dodał dziennikarz portalu WP Sportowe Fakty.

Wychodzi więc na to, że starcie GKS Katowice – Lechia Gdańsk odbędzie się we wcześniej ustalonym terminie, czyli w sobotę (30 listopada). Rywalizacja będzie mieć miejsce na stadionie przy ulicy Bukowej. Początek meczu o godzinie 17:30. Na tę chwilę wyżej w tabeli są gospodarze, którzy plasują się na 11. miejscu z dorobkiem 19 punktów. Goście uzbierali o osiem punktów mniej, co daje im dopiero 17. miejsce w Ekstraklasie.