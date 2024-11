Jan Furtok nie żyje. Legendarny piłkarz miał 62 lata

fot. PressFocus Na zdjęciu: Jan Furtok

Jan Furtok zmarł w wieku 62 lat

Jan Furtok zmarł w wieku 62 lat po długiej walce z chorobą. Smutne informacje we wtorkowe popołudnie potwierdził GKS Katowice, czyli klub, w którym legendarny piłkarz spędził najlepsze lata kariery.

“Dotarły do nas informacje, z którymi trudno się pogodzić. Po długiej walce z chorobą, w wieku 62 lat, zmarł Jan Furtok – legendarny napastnik GKS-u Katowice. Furtok był najjaśniejszą gwiazdą GKS-u Katowice, najlepszym strzelcem w historii klubu i wielokrotnym reprezentantem Polski” – żegna legendę GKS Katowice.

36-krotny reprezentant Polski od kilku lat cierpiał na nieuleczalną chorobę Alzheimera. W 2021 roku media szeroko omówiły ten temat.

Kim był Jan Furtok? Sukcesy piłkarza

Jan Furtok, urodzony 9 marca 1962 roku w Katowicach, to były polski piłkarz, który grał na pozycji napastnika. Swoją karierę rozpoczął w GKS Katowice, gdzie grał przez większą część lat 80., zdobywając z zespołem Puchar Polski w 1986 roku. Jego umiejętności strzeleckie przyciągnęły uwagę zagranicznych klubów, co zaowocowało transferem do niemieckiego Hamburger SV w 1988 roku.

W barwach HSV Jan Furtok szybko stał się jednym z kluczowych zawodników drużyny, zdobywając łącznie 51 bramek w 163 meczach Bundesligi. Jego gra w Niemczech przyniosła mu uznanie nie tylko na poziomie klubowym, ale także narodowym. W 1993 roku przeniósł się do Eintrachtu Frankfurt, gdzie kontynuował swoją karierę, choć z mniejszymi sukcesami. Na koniec wrócił jeszcze na trzy lata do GKS-u Katowice.

Jan Furtok był również ważną postacią w reprezentacji Polski, w której zadebiutował w 1984 roku. W ciągu swojej kariery międzynarodowej zdobył 10 bramek w 36 występach. Jego najsłynniejszy i zarazem kontrowersyjny gol miał miejsce w meczu eliminacyjnym do mistrzostw świata 1994 przeciwko San Marino, kiedy to piłka odbiła się od jego ręki i wpadła do bramki.

Jan Furtok – Mecz eliminacyjny piłkarskich ME’94 Polska-San Marino 1:0.

Po zakończeniu kariery piłkarskiej Jan Furtok zajął się działalnością biznesową, nie rezygnując jednak z okazjonalnego pojawiania się w środowisku piłkarskim. Furtok jest wspominany jako jeden z najważniejszych polskich piłkarzy swojego pokolenia, który odniósł sukces zarówno na krajowym, jak i międzynarodowym poziomie.