Serhij Bułeca może zostać nowym piłkarzem Lechii Gdańsk. Według Tomasza Galińskiego z "WP Sportowe Fakty", 25-latek jutro dołączy do zespołu na obozie przygotowawczym.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Lechii Gdańsk

Cenne wzmocnienie Lechii blisko klubu

Lechia Gdańsk w minionym sezonie wywalczyła sobie awans do PKO Ekstraklasy. Zespół z Trójmiasta po raptem jednym sezonie spędzonym w Betclic 1. lidze wrócił tam, gdzie przez ostatnie lata grał regularnie. Co więcej, podopieczni trenera Szymona Grabowskiego zrobili to w sposób absolutnie fenomenalny, bowiem na zapleczu Ekstraklasy zajęli 1. miejsce.

Niemniej nie od dziś wiadomo, że przeskok z 1. ligi do PKO Ekstraklasy jest bardzo duży. Wręcz ogromny. Dla każdego beniaminka pierwszy sezon jest niezwykle wymagający, bowiem trzeba nie tylko przestawić się na inne granie, ale i przeprowadzić jakościowe transfery. Te jak do tej pory w Lechii są dość skromne, bowiem z zespołem związał się tylko Szymon Weirauch.

To się może w najbliższych dniach, a nawet godzinach zmienić. Według informacji przekazanych przez Tomasza Galińskiego z “WP Sportowe Fakty” na platformie X (dawniej Twitter), nowym graczem gdańszczan ma zostać Serhij Bułeca. Według dziennikarza 25-latek przechodził ostatnio testy medyczne, a jutro ma dołączyć do obozu zespołu z Trójmiasta, więc sprawa jego transferu wydaje się być przesądzona.

Gracz Dynama Kijów w minionym sezonie 30 spotkań dla Zagłębia Lubin i zdobył w nich jednego gola i zanotował cztery asysty. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 1,2 miliona euro.

