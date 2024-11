Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Lech przegrywa z ostatnim zespołem w lidze

Lech Poznań we wczorajszym, ostatnim sobotnim meczu tej kolejki PKO Ekstraklasy mierzył się z Puszczą Niepołomice. Kolejorz sensacyjnie przegrał na terenie ostatniego zespołu ligi 0:2. Więcej o przebiegu tego spotkania przeczytasz TUTAJ. Po meczu dużo mówiło się jednak nie tylko o boiskowych wydarzeniach, ale i także o kontrowersjach sędziowskich.

W 18. minucie spotkania doszło do niezwykle dyskusyjnej i wzbudzającej sporo kontrowersji decyzji sędziego. Michał Gurgul źle przyjął sobie futbolówkę i w następstwie faulował rywala. W pierwszym tempie sędzia puścił akcję, bowiem piłka trafiła pod nogi drugiego gracza Puszczy. Po niewykorzystaniu sytuacji Paweł Raczkowski, który tego dnia sędziował to spotkanie wrócił do całej sytuacji i po analizie VAR wyrzucił Gurgula z boiska. W kolejnych momentach meczu Lech stracił gole i przegrał to spotkanie. Po meczu dosadnie wynik i grę Lecha skomentował Niels Frederiksen.

– Jesteśmy bardzo niezadowoleni z wyniku i ze sposobu zarządzania meczem. Oczywiście, spory wpływ na nasza grę miała czerwona kartka, ale nawet po niej powinniśmy grać lepiej. Wynik nie jest dobry, jednak czasem w piłce tak jest. Przeciwnik z naszych błędów stwarzał sytuacje, a nam brakowało jakości w ofensywie – powiedział szkoleniowiec Lecha po meczu cytowany przez “kkslech.com”.

